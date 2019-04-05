Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tekrar sayımda aksaklık olmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Dolmabahçe'deki ofisinde seçim toplantısı yaptı. Parti kurmayları ve bazı bakanların da katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden oy sayımının yapıldığı sandıklarda aksaklıkların olmaması ve titiz davranılması talimatı verdi. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisindeki toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Mahir Ünal ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve bazı bakanlar katıldı.

TİTİZ DAVRANIN

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantının ana gündem maddesi yeniden oy sayımının yapıldığı sandıklar ve itirazlar oldu. Toplantıda, milletvekilleri ve MKYK üyeleri itirazların yapıldığı ilçe seçim kurullarında tekrar görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda sandıklardaki sayımlarla ilgili titiz davranılmasını isteyerek, “Süreç henüz bitmedi. İşi sıkı tutun. İyi organize olun. Eksik ve aksaklıkların olmamasına dikkat edin. Tek bir oy bile çok önemli” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Toplantıda bugüne kadar yapılan sayımların sonuçları da Erdoğan'a sunuldu.