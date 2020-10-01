Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatan mücadelesinde Azerbaycan'ın yanındayız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

'Daima güçlü daima tedbirli olacağız'

"Kıbrıs ve Azerbaycan Türklerinden Balkanlar ve Kuzey Afrika'ya kadar her yerde kardeşlerimize samimi destek veren Meclisimiz, milletimizle birlikte tüm dostlarımızın da umut kaynağı olduğunu göstermiştir."

'Burası istikbaline sahip çıkan milletin evidir'

"Türkiye'yi demokrasiye bedel ödemeden sahip olmuş bir ülke diye itham edenler, umarız 15 Temmuz gecesi bu bühtanlarından dolayı utanç duymuşlardır."

'Vatan mücadelesinde Azerbaycan'ın yanındayız'

'Ermenistan haydun bir devlettir'