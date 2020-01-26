Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koştu. Türkiye bu felaketin yaralarını birlik içinde sarmaya başlamıştır. Kış günü evleri yıkılanların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı sarf ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ merkezli depremin ardından enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlk etapta hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından yeniden inşa çalışmaları başlatılacak. Dün 5.1 şiddetinde artçıya bizzat şahit olduk. Yıkım ve yeniden inşada gecikemeyiz” dedi.