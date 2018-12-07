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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldı. Erdoğan cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hz. Ali Camii'nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti. Cami çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Erdoğan, daha sonra ayrılmak üzere aracına bindi. Camiye gelen çok sayıda vatandaş ise Cumhurbaşkanı'nın aracını durdurarak fotoğraf çektirmek istedi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirdi. Ardından ise Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'na gitmek üzere camiden ayrıldı.

Metin Başar

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