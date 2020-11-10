Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den telefon görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 10 Kasım'da telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'ın Karabağ savaşındaki parlak zaferi dolayısıyla birbirlerini tebrik ettiler. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaş sırasında Azerbaycan'a verdikleri siyasi ve manevi desteklerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk halkına bir kez daha şükranlarını sundu. Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin desteğini takdirle karşıladığı için Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının, dost ve kardeş ülke ve halkların bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydettiği vurgulanan açıklamada, "Görüşmede ateşkesi denetlemek için Türkiye-Rusya barışı koruma merkezinin kurulması takdire şayan bulunarak, söz konusu merkezin bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkı sağlayacağına dair inanç ifade edildi" denildi.

Kamil Nadirli