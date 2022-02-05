Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün hafif belirtiler üzerine eşi Emine Erdoğan ile birlikte test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.''

Emine Erdoğan: 'Dualarınızı bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz."

Siyasiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid-19'a yakalandığını açıklaması üzerine geçmiş olsun mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, hayatları boyunca verdikleri mücadeleyle her türlü sıkıntıyı birlikte aşmışlardır. Allah'ın izniyle, korona virüsü de birlikte atlatacaklardır. Rabbim, tez zamanda şifa versin inşallah” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanım, Rabbim, Şâfî ismi şerifi ile size şifa versin. Rabbim, her türlü hastalıktan ve kötülükten sizi korusun. Rabbim, merhamet, muhafaza ve şifa elini üzerinizden hiç çekmesin...Âmîn. Aziz Türk milletinin ve bilumum mazlumların duası sizinledir” ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan şifa diliyorum” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bugüne kadar pek çok kötülüğü yendiği gibi bu virüsü de yenecektir. Allah'tan acil şifalar diliyorum” cümlelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı paylaşımda, “Covid-19 testi pozitif çıkan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Milletimizin ve tüm mazlumların duası sizinle. Rabbim size, kıymetli eşinize ve tüm hastalarımıza şifa versin” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli Hanımefendi'ye Allah'tan acil şifalar diliyorum. Milletimizin duaları her daim Sayın Cumhurbaşkanımızla” ifadelerini kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye Rabbimden acil şifalar diliyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'a geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hafif şekilde süreci tamamlayacakları inancıyla sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler temenni ediyorum” sözlerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer adına Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb'imden kendilerine acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız ve muhterem eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye Rabbim'den acil şifalar diliyorum, dualarımız sizinle” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun, Allah'tan acil şifalar dilerim” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım… Size ve eşiniz Saygıdeğer Hanımefendi'ye acil şifalar diliyorum. Milletimizin duaları sizinle…" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, “Dualarımız sizinle efendim” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum' ''Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Şentop sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Covid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.”

İletişim Başkanı Altun: 'Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle'

"Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle."

Sözcü Çelik: 'Şifa dileklerimiz ve dualarımızla'

"Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Acil şifalar diliyorum'

''Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum."

Liderlerden geçmiş olsun mesajları!

Binali Yıldırım: "Saygı değer Cumhurbaşkanımıza ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendisi Zonguldak'a gelmek istiyordu ancak bu sebeple gelemedi. Bize görev verdi. Biz de burada sahil yolu tüneller ve 84 tesisin açılışını yaptık. COVİD olunca karantina var. Cumhurbaşkanı bundan muaf değil. Geçmiş olsun diyoruz. İnşallah kısa sürede bu virüs belası da hayatımızdan defolup gider."

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, korona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Zelenskiy, Twitter hesabından Türkçe ve Ukrayna dilinde yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sn. Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip Bey ve Emine Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyarette Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında gerçekleştirilen toplantıların ardından basın açıklamasında bulundu. Korona virüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin açıklamalarını, yapmış olduğumuz toplantı esnasında aldık. Cenab-ı Allah'ım şifalar nasip etsin. Biraz sonra da telefonla arayacağım inşallah. Geçmiş olsun dileklerimi ileteceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Korona virüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Korona virüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum."

Spor Kulüplerinden geçmiş olsun mesajları!

Beşiktaş: ''Covid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz''

Fenerbahçe: "Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız ve Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarını dileriz"

Galatasaray: ''Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz''

Trabzonspor: ''Covid-19 testleri pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz''

MKE Ankaragücü: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a, geçirdikleri Covid-19 hastalığından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

















