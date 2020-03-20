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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarını alkışlayarak destekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üzerindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına destek - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarına destek verdi. Sağlık çalışanlarına eşi Emine Erdoğan ile birlikte alkışlayarak destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üzerindedir. Kendilerini saygıyla selamlıyorum. Tüm sağlıkçılarımıza selamlar sevgiler. Her türlü zorluğu ve her türlü sıkıntıya göğüs geren sağlıkçılarımıza şahsım, ailem, milletim adına selamlar, sevgiler" ifadelerini kullandı. Gönül selamı veren Erdoğan, "Bu musibeti atlatana kadar sokaklara çıkmayalım, direnelim" dedi.

Muhammet Mücahit Dereli - Neşra Durmaz



 

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