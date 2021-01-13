Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Moskova'daki üçlü zirveyi ele aldı

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi yaptığı ve Rus liderin Erdoğan'ı, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerin katıldığı üçlü zirve konusunda bilgilendirdiği aktarıldı. Telefon görüşmesinde ayrıca Türk - Rus ateşkes kontrol merkezlerindeki oluşumlar ve koordinasyon konularının da ele alındığı belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dağlık Karabağ'daki sorunun çözümüne dair verilen çabalara destek verdiği ifade edildi.

Açıklamada Erdoğan ve Putin'in 2 ülke arasındaki ilişkileri de değerlendirdiği belirtilerek, "ortak aşı üretimi ve aşı kullanımına yönelik planların uygulanması da dahil olmak üzere karşılıklı ticaret hacminin arttırılması, kilit alanlarda işbirliğini genişletilmesi ve korona virüs pandemisiyle ortak mücadele gibi konulara özel önem verildi" denildi.

Erhan Altıparmak