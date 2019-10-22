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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Soçi'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Soçi'de konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Soçi'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi. Kritik zirve sonrası iki lider açıklamalar yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: “Türkiye'nin endişelerini paylaşıyoruz. Suriye hükümeti ile Kürtler arasında geniş bir diyalog başlatılması gerekiyor” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İdlib yaptığımız görüşmelerin gündemiydi. Gelinen aşamalarda saldırılarda azalma yaşandığını görmek memnun edici. Bizim hiçbir zaman ülkenin toprağında egemenliğinde gözümüz yoktur. Barış Pınarı Harekatı'nın ana gayesi teröristlerin bölgeden çıkartıp Suriyelerin geri dönüşünü sağlamak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Teröristler 150 saat içinde güvenli bölgeyi terk edecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bugün Putin ile tarihi bir mutabakata imza attık. Rusya ve Türkiye 10 km derinlikte ortak devriye yapacak."

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