Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den önemli açıklamalar

Açıklamalardan satırbaşları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejimin Mayıs ayından beri yaptığı saldırılar sükuneti bozdu"

"Fırat'ın doğusundaki durumu da istişare etme fırsatı bulduk. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ettik"

“İdlib için Astana ruhuna uygun çalışmalıyız”

"Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Gereken adımları da gereken zamanda atmak durumundayız"

Sivilleri hedef alan saldırılar radikal unsurları güçlendiriyor”

“Eylül ayında Ankara'da 3'lü Suriye zirvesi düzenlenecek” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Astana Süreci, Suriye sorununun çözümü için en verimli platform. Türkiye ile İdlib'te teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılaması gerekenler için anlaştık" dedi.