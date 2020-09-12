Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tansu Çiller 12 Eylül fotoğraf sergisini gezdi

Adalet Bakanlığınca 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu' düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sempozyuma katılmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adasına helikopterle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan adaya indikten sonra burada eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile aynı araçla hareket etti. Erdoğan ve Çiller 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle düzenlenen resim sergisini gezdi.

Gamze Erdemir - Mustafa Biçer