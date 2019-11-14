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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump ortak açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump ortak açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump ortak açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi sona erdi. Görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump ortak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: “ABD ile köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. İşbirliğimizin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. Milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik.”

- Temsilciler Meclisinde alınan kararların milletimizi üzdüğünü Sayın Başkan'a ilettim

- S-400 ve F-35 sınamalarının üstesinden diyalogla gelinir

- İstenilen teklif verilirse Patriot alabileceğimizi Sayın Başkan'a söyledim.

- FETÖ, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör örgütüdür. Görüşmelerimizde, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguladık.

- Suriye'deki krize kalıcı bir çözüm bulmak için Amerika ile olan mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz. Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin dezenformasyonla ilişkilerimizi bozmaya çalıştığını görüyoruz

- (FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri yine kendilerine ilettik. FETÖ bizim için terörist başıdır. Tüm olayların faili olan kişinin ABD'de 400 dönümlük bir arazide yaşaması pek kabul edilebilir bir durum değildir'

Trump'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

- Başlamadan önce Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türkiye herkesin bildiği gibi ABD için stratejik ortağı. İki ülke arasında barış dolu bir geleceğin sağlanması için önemli olduğunu dğüşünüyoruz. Türkiye ve ABD'nin daha iyi bir duruma gelmesini istiyoruz. Türkiye'nin devam etmesini umuyoruz.

- Türkiye herkesin bildiği gibi NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapıcı bir görüşme geçirdik. Bu konulardan birisi de Suriye konusuydu. ABD ile Türkiye muazzam bir başarıya imza attı.

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