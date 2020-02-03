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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mariyinsky Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

Öte yandan, Erdoğan ile Zelenskiy'nin başkanlıklarında ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda (YDSK) ikili ve bölgesel konular ele alınacak

Bekir Keskin
 

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