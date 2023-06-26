Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Yunanistan'da düzenlenen genel seçimlerde yeniden başbakan seçilen ve bugün yemin eden Kyriakos Miçotakis'i telefonla arayarak tebrik etmesinin ardından Miçotakis'in ofisinden açıklama geldi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, gelecek ay Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nin oturum aralarında bir araya gelecekleri ifade edildi.

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