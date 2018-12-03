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Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için Venezuela’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika'daki son durağı Venezuela'nın başkenti Karakas'a geldi. Venezuela'ya Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ilk ziyareti gerçekleştiren Erdoğan'ı Karakas Simon Bolivar Havalimanı'nda Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ve Venezuela Dışişleri Bakanı Horje Arreaza karşıladı. Cumhurbaşkanını karşılama töreninde Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes de hazır bulundu.  

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