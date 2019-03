Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ya yola gelecekler ya yola gelecekler, çünkü biz vatandaşımızı tefecilere sömürtmeyeceğiz'

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta vatandaşlara seslendi. "Dünyada örneği olmayan bir projenin, üç katlı Büyük İstanbul Tüneli projemizin etüt çalışmalarına başladık” diyen Erdoğan, “Ne büyükşehir belediyesini CHP zihniyetinden kurtardığımız 1994'ten ne de ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002'den bu yana sizlere mahcup olmadık. 17 senedir bütün Türkiye'ye azimle hizmet götürüyoruz. 25 yıldır İstanbul'a onurla, gururla hizmet ediyoruz. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmadan, 2053 ve 2071 vizyonumuzun temellerini sağlam bir şekilde atmadan bize durmak, dinlenmek yok" ifadelerini kullandı.

“İstanbul'umuza çok büyük yatırımlar yaptık”

İstanbul'un ihmale gelmeyeceğini söyleyerek, Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım'ın şehri önümüzdeki dönemde daha çok kalkındıracağını kaydetti.

Millete olan sevgilerini lafta bırakmayarak, inşa ettikleri eserlerle ispat ettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Hiçbir ilçemiz geri kalmasın, hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret ediyoruz. Allah'a hamdolsun. 81 vilayetimizin, 922 ilçemizin her birinde eserimiz var. Eserimizin olmadığı ilçe yok. Her bir mahallemizde, her bir köyümüzde yaptığımız hizmetler var. Özellikle Türkiye'nin kalbi, umudu, adeta nüvesi olan İstanbul'umuza çok büyük yatırımlar yaptık. CHP'li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz belediye başkanlarının elinde her gün geriye giden bu şehri hak ettiği hizmetlerle biz buluşturduk. CHP demek, ne demek? Çöp, çukur, çamur. Ona şimdi bir dördüncüsünü ilave ediyorum. Çarpık yapılaşma. Bunlardan devraldık" dedi.

Son 17 yılda İstanbul'a 10 bin yatak kapasiteli 133 sağlık tesisi kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, “Önümüzdeki yıl hizmete sunacağımız 2 bin 682 yataklı İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor. Buraya da aynı zamanda hizmet verecek. 250 yataklı Esenyurt Necmi Kadıoğlu devlet hastanesinin de içinde bulunduğu 10 adet hastanenin inşaatı sürüyor. Esenyurt Devlet Hastanesi'nin arsa tahsis çalışmaları da aynı şekilde sürüyor” diye konuştu.

“İmar Barışı ile İstanbul genelinde 1 milyon 700 bin vatandaşımızın sorunu çözdük”

İmar Barışı ile İstanbul genelinde 1 milyon 700 bin vatandaşımızın sorunu çözdüklerini belirten Erdoğan, “İnşası devam eden hızlı tren hatlarıyla İstanbul'u ülkemizin dört bir noktasına bağlayacağız. İstanbul'un otopark kapasitesini arttırdık. 2023'e kadar 123 bin araç kapasiteli otoparkı hizmete almayı planlıyoruz. Raylı sistemlerde 94 öncesi sadece 34 km. olan raylı sistemi yeni metro hatlarıyla 170 kilometreye çıkardık. İstanbul'a 475 kilometre bölünmüş yol yaptık. İstanbul'u dünyanın en yaygın ağıyla donatmak hedefimizdir” şeklinde konuştu.

“Beylerin liste kavgasından çöpleri toplamaya vakti kalmıyor”

Şişli'de bile günlerce sokaktaki çöpü toplanmadığını belirten Erdoğan, “CHP'nin gündemi farklı. Beylerin gündemi eşe, dosta koltuk bulmak. Şimdi burada da var. Buranın listesinde yine bu terör örgütünün desteklediği kişiler var. Aman ha! Bunlara vereceğimiz oylara dikkat edelim. Beylerin bu noktada liste kavgasından çöpleri toplamaya vakti kalmıyor. Parti içi mücadeleden vatandaşa hizmet edecek zamanları olmuyor” ifadelerini kullandı.

“Çok seviyorsan Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesi var, defol oraya git”

Kayyum atanan HDP'li belediyelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HDP'lileri aldık, onların yerine kayyumlar atadık. Her taraf pırıl pırıl oldu. Diyarbakır'ı görmenizi isterim. Diyarbakır'ı çöpten, çukurdan aldık. Oraları geceleri aydınlattık. Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı'yı öyle yaptık. İş bilenin kılıç kuşananın. Bunlar bu millete, vatana ihanet ettiler. Kalktılar, yattılar 'Ben Kürtlerin temsilcisiyim' dediler, değilsiniz. Kürt kardeşlerimin haklarını da bu ülkede biz savunduk.

Evlerin altından açılan tünelleri gördüm. Yılmadan usanmadan oraları da ayağa kaldırdık. Bütün o binalar şimdi bambaşka şehirler haline geldi. Cudi'ye, Gabar'a, Kandil'e girdik. İnlerine girdik, inlerine! Bu ülkeyi böldüremezdik, buna müsaade edemezdik. Bak ne diyor 'Kürdistan'da kazanacağız, batıda da AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz'. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmaramız var mı? Bu adam Kürt bile değil ha! Çok seviyorsan Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesi var. Defol oraya git. Bu ülkeyi bölme gayreti içerisine girme” dedi.