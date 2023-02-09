Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yağmalama olaylarına OHAL yetkileriyle müdahale edilecek

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

'Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794. Enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. Buradan bir kez daha depremin etkilediği şehirlerimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum'

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