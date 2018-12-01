Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yakın zamanda kurtaracağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Costa Salguero Fuar Alanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Türkiye hem kendi hukukunu hem de Kıbrıs Türkünün hak ve menfaatlerini korumakta kararlıdır. Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe bizde gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz. Türk Akım ve TANAP projelerle Avrupa'nın enerji, arz güvenliğine katkı yapıyoruz” dedi.

“Terör örgütleri arasında ayrım yapan tehlikeli bir anlayışla karşı karşıyayız”

“Terör örgütleri arasında ayrım yapan tehlikeli bir anlayışla karşı karşıyayız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak biz bu çifte standarda hem ülkemiz içinde gerçekleşen terör eylemlerinde hem de komşumuz Suriye'de bizzat şahit oluyoruz. Türkiye içinde eylem yapan sivilleri öldüren, teröre bulaşan militanlar siyasi sığınmacı adı altında batı ülkelerinde ellerini kollarını sallayarak gezebiliyor. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunup 251 insanımızın kanına giren FETÖ'cüler kendilerine sunduğumuz belgelere rağmen kimi ülkeler tarafından korunuyor. Türkiye, DEAŞ ile mücadeleden yabancı terörist savaşçıların geçişlerinin engellenmesine kadar geride bıraktığımız süre zarfında çok ciddi çaba yürütmüştür” diye konuştu.

“Müttefiklerimizden samimiyet bekliyoruz”

“Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan, Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız. Biz bu tür konularda müttefiklerimizden samimiyet bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Yemen krizine artık acilen çözüm bulunması gerekiyor”

Yemen'de yaşananlara değinen Erdoğan, “Dört yıla yakın süredir derinleşerek devam eden Yemen krizine artık acilen çözüm bulunması gerekiyor. Dünyanın çok ama çok sessiz kaldığını görüyoruz. Arakan'a dünya sessiz kalıyor. Bu ülkede yaşanan insani kriz sadece Müslümanların değil insanlığın tamamının yüreğini burkacak boyuta ulaşmıştır” dedi.

"Bu cinayet, Türkiye'nin kararlı tavrı sayesinde açığa çıkmıştır”

Kaşıkçı cinayetine ilişkin Erdoğan, “Hadiseden haberdar olduğumuz andan itibaren, Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Suudi yönetimi tarafından önce inkar edilen, ardından çarpıtılmaya çalışılan ve nihayetinde kabullenilen bu cinayet, Türkiye'nin kararlı tavrı sayesinde açığa çıkmıştır. Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'dan gerekli desteği göremiyoruz. Kaşıkçı cinayeti bizim için alçakça bir cinayettir ve öyle de kalacaktır. Bu olayı siyasi bir mesele olarak görmedik. Bu mesele sadece bizim değil tüm dünyanın meselesidir. Bu vahşi cinayetin emrini vereninden, uygulayanına kadar tüm sorumluları ortaya çıkartılmadan ne İslam dünyasının ne de dünya kamuoyunun tatmin olması mümkün değildir” diye konuştu.

"Temenni ederim ki FETÖ terör örgütüne yönelik gerekli adımları atarız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin, “Münbiç konusunu öncelikle ele aldık. Münbiç'i terör örgütlerinden temizlemede nasıl hareket ederiz, bunu konuştuk. FETÖ terör örgütünün başının iadesini görüştük. Umudumu yitirmek istemiyorum. Temenni ederim ki FETÖ terör örgütüne yönelik gerekli adımları atarız” ifadelerini kullandı.

İdlib mutabakatına ilişkin de Erdoğan, “İdlib çok büyük bir yerleşim merkezi. Bu sorun çözülmemiş olsaydı. Yüzbinlerce inan yine Hatay tarafında ülkemize yüklenecekti. Yeni bir mülteci akımıyla karşı karşıya kalacaktık. Rusya'nın terör örgütlerine yönelik attığı adımlarlar duruma hakimiz. İdlib halkı peyderpey ülkesine, topraklarına dönüyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapılan görüşmeye değinen Erdoğan, “Yaptığımız görüşmelerle Putin kısmi olarak vizelerin kaldırılması kararını verdi. Bu işin tamamına yönelik bu kararın alınmasını talep ettik, temenni ederim ki tamamına yakınını vizeler konusunda aldık. Tır taşımacılığında önemli adımlar atıldı. Rusya'dan yaklaşık 5 milyon 700 bin turist onuncu ay sonu itibariyle Türkiye'ye geldi. Bu yılsonu itibariyle 6 milyonu aşacak. Rus halkının Türkiye'ye Rusya'ya turist olarak bakışı çok farklı, Türk halkının da Rus halkına turizm yönünden misafirperverlik ileri derecede” diye konuştu.