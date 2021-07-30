İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hasar tespit çalışmalarından sonra, evi yayan vatandaşlarımıza yenilerini yapılıp teslim edilecektir, hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımız da mağdur edilmeyecektir” dedi.

Musa Erdoğan

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.