Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaptırımları kabul etmiyoruz'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargonun İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini söyledi.

“Bölgenin güvenliğini sağlamamız gerek ki, ekonomik güvenliğimizi temin edelim”

İki ülke arasındaki hedefin ikili ekonomik ilişkileri siyasi ilişkilerle aynı seviyeye çıkartmak olduğunu belirten ve ikili ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine çıkartılmasını arzu ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ticari ilişkilerimizin ahdi alt yapısını oluşturan tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesine ilişkin müzakereleri önemli görüyorum. Bunu süratle sonuçlandırmamızda fayda var” diye konuştu.

Bölgenin güvenliğinin, özellikle İran ve Türkiye'ye çok büyük yükler yüklediğini belirten Erdoğan, “Biz bu süreçte adeta bir üçlü ortaya koyduk. Rusya-İran-Türkiye olarak şimdi inşallah dördüncü zirve ile yolculuğumuza devam edeceğiz, çünkü bölgenin güvenliğini sağlamamız gerek ki, ekonomik güvenliğimizi temin edelim” şeklinde konuştu.

“Yaptırımları kabul etmediğimizi tekrarlıyorum”

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlara değinen Erdoğan, “Amerika'nın yaptırımlarının bize hedeflerimize ulaşmaktan alıkoymasını engellemek mecburiyetindeyiz. Yaptırımlara karşı çıktığımızı, bu tür baskı araçlarına başvurulmasının İran halkının cezalandırılması anlamına geldiğini ifade ettik. Dünyada savaşı mı kovalayacağız, barışı mı kovalayacağız? İnsanlık barışa muhtaç, savaşa değil. Yaptırımları kabul etmediğimizi, hiç kimsenin yaptırımlar nedeniyle İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerektiğini tekrarlıyorum. Elbette yatırımların özellikle bankacılık sisteminden kaynaklanan bazı belirsizliklere yol açtığının farkındayız. Hem Türk hem de İranlı müteşebbislerin işlerinde bu sebeple aksamaların yaşandığını müşahede ediyoruz. Bu sorunların çözüme kavuşturulabileceğine inanıyoruz. Sayın Ruhani ve heyeti ile bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu konuda birlikte çalışma ve yol haritası oluşturma konusunda mutabık kaldık. Yaptırımları ilişkilerimizde fırsata çevireceğimize inancım tamdır. İranlı dostlarımızın Türkiye'nin yaptırımlar konusunda gösterdiği ilkeli ve kararlı tutuma ticari ilişkilerimizin daha güçlendirme iradesi ile mukabele etmelerini bekliyoruz. Bu tavır ülkelerimizi bölgede tecrit etme çabalarına karşı verilmiş en güzel cevap olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Biz irademizi bu bölgedeki güvenliği ve istikrarı sağlama yönünde ortaya koyuyoruz”

Bölgenin genelinde güvenliğin sağlanması için iki ülke arasında çok önemli işbirlikleri yapıldığını belirten İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Biz bu bölgede gelişmeye şahit olmak istiyorsak, İran ve Türkiye birbirlerinin yanında önemli adım atmak istiyorlarsa bunun en önemli şartı güvenliğin sağlanmasıdır. Bizim güvenliğimiz bölgenin güvenliğinden bağımsız değildir. Biz irademizi bu bölgedeki güvenliği ve istikrarı sağlama yönünde ortaya koyuyoruz. Dış güçlere şunu söylemek istiyoruz, siz bu bölgenin geleceği için herhangi bir karar alamazsınız. İki ülke birbirlerinin yardımı ile terörizmi bölgeden siler. Terör çeteleri bizim bölgede hepimize zarar veriyor. Türkiye'de herhangi bir terör çetesi faaliyet gösteriyorsa bu İran'ın da zararınadır” dedi.

“Türkiye ne kadar ihtiyaç duyarsa İran tam anlamı ile Türkiye'nin yanındadır”

İki ülkenin ekonomik alandaki faaliyetler için gerekli ortamı oluşturması, kolaylaştırıcı rolü oynaması gerektiğini söyleyen Ruhani, bugünkü görüşmelerde bu konuda önemli kararlar alındığını kaydetti. Ruhani, “İki ülke 30 milyar dolar olan belirledikleri amaca mali kolaylıklar sağlanırsa ulaşılabilir. Bu alanda kurumlar, bankalar, fonlar, sigorta şirketleri, gemicilik, sektörü, taşımacılık sektörü bunların hepsinin çok önemli ve yapıcı rolleri var. Enerji konusunda iki ülke arasında çok iyi ilişkiler vardır. Biz her zaman hazırız, sizin ülkenizin enerjisini temin etmek istiyoruz, bu gün de hazırız, bizim komşu ve kardeş ülkemiz Türkiye ne kadar ihtiyaç duyarsa İran tam anlamı ile Türkiye'nin yanındadır. İki ülke tamamen birbirlerine destek vermeye hazırlar” diye konuştu.

“Bu koşullar kesinlikle değerli bir fırsata dönüşebilir”

Ortak bir organize sanayi bölgesi oluşturmak için bir karar verildiğini kaydeden Ruhani, enerji konusunda tam anlamı ile hazır olduklarını, Türk yatırımcıların İran'da yatırım yapmak istemeleri durumunda kendilerinin gerekli imkanları vermeye hazır olduklarını kaydetti. İki ülkenin coğrafi konumlarının da önemli olduğunu kaydeden Ruhani, yatırımcıların bunu da göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Tercihi kurlara dayalı bir ticaretin iki ülke arasında belirlenen bir amaç olduğunu belirten Ruhani, “Biz öyle bir noktaya gelmeliyiz ki, aramızda artık serbest ticareti konuşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Zalim ve adaletsiz bir ambargo ile karşı karşıya olduklarını belirten Ruhani, “Türk işadamlarına şunu söylemek istiyorum, bu koşullar kesinlikle değerli bir fırsata dönüşebilir. İki ülkenin ekonomisini birbirine bağlamak için kullanılabilir” açıklamasında bulunarak Türkiye ve İran'ın birlikte yapacağı ticaretin önemini anlattı.

Derya Yetim - Ömer Çetin

