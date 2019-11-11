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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabetle 12-13 Kasım tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle 12-13 Kasım tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bir çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtildi. Açıklamada, “Ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanıyla biraraya gelecek, mevkidaşıyla birlikte heyetlerarası görüşmelere başkanlık edeceklerdir. Görüşmelerde Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacaktır. Temaslar kapsamında Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacaktır” denildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca ABD Ticaret Odası ve DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında iş adamlarına hitap edeceği ve Maryland Eyaleti'nde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret edip, Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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