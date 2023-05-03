Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatını açıkladı

Memleketi Rize'ye en son bir yıl önce 14 Mayıs 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık bir yıl aradan sonra Rize'ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı'ndan helikopterle il merkezine gelerek Cumhuriyet Meydanı'nda hemşehrilerine seslenen Erdoğan, konuşmasının başında kendisini izlemeye gelen bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine tedavisi için doktoruna talimat verdi.

“Ana ocağım baba yurdum, ata toprağım Rize'yi gönülden selamlıyorum” diyerek konuşmasına Başlayan Erdoğan, “Rabbime hamdolsun şu muhteşem katılıma bakın. Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. İnşallah sandıklar patlıyor mu? Bunun için benim hemşehrim, kardeşlerim kapı kapı dolaşmaya var mı? 14 Mayıs'ta inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız. Buradan, bu muhteşem meydandan Rize'nin çalışkan, mert Karadeniz insanlarını selamlıyorum. Sizlere aşığım. Sizleri seviyorum. Sevmemek mümkün mü? Sizler gibi hemşehrilere sahip olup ta gururlanmamak mümkün mü? Şair ne güzel anlatmış Rize'yi. Cennetten yüklemişler tekneye getirip kondurmuşlar buraya Rize'yi, oy deniz Karadeniz, ay doğar yaylara, Rize şahidim olsun düştüğün sevdalara. Sevdasına düştüğüm Rize'yi siz değerli insanları, kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

"Bay bay Kemal sen ne yaptın? Senin referansın var mı? Ne yaptın?”

Konuşması sırasında kalabalığa 21 yıllık iktidarlarında yaptıkları icraatları gösteren bir video izleten Erdoğan, ardından “Bay bay Kemal sen ne yaptın? Senin referansın var mı? Ne yaptın?” diye sorarak, “Bak şuraya güzel pankart asmışlar. ‘Altılı masa, 7 tabak birine çatal, birine bıçak, terörün içine tutuyorlar çanak. Bu işi bozacak Rizeli uşak.' Bunlar bizim ülkemize olan hizmet aşkımızın birer örneğidir. Son 21 yılda başarılarımızdan aldığım güçle şimdi yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Çok daha büyük atılımların içerisindeyiz. Bunun adı şahlanış dönemidir. 14 Mayıs inşallah büyük ve güçlü Türkiye idealinin, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır. Buradan soruyorum. Öyle bir ses verin ki tüm Türkiye'den işitilsin. Pelsilvanya'daki hainlerin kabusu olsun. Öyle bir gürleyin ki Kandil'deki terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün. 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyoruz muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hemen şimdi diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Rize'de bir destan daha yazıyor muyuz? Kurban olayım size. Maşallah. Ata yurduma işte bu yakışır. Karadeniz'in incisi Rize'mize ancak böyle bir duruş yakışır. Rabbim hepinizden razı olsun. Sevgili hemşehrilerim siz bize güvendini,z itimat ettiniz, inandınız. Size layık olabilmek için canla başla mücadele ettik. Sizlerin şu karşılıksız sevgisine mahzar olabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Hep eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çay üreticilerinin merakla beklediği yaş çay taban fiyatını açıklayarak, “Rızkını çaydan kazanan hemşehrilerim için yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başını yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Hasan Fehmi Demir - Ali Maşalacı - Kenan Akyüz - Cengiz Yıldırım



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