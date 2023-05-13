İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yatsı namazını Ayasofya Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yatsı namazını Ayasofya Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yatsı namazını Ayasofya Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatsı namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı.

 

Seçim yasakları öncesi son mitingini Kasımpaşa'da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Erdoğan, akşam namazının ardından yatsı namazını da Ayasofya'da kıldıktan sonra buradan ayrıldı.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.