Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesinin girişimleriyle hayata geçirilen restorasyonu 12 yılda tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış törenine katıldı. Açılışa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul'un çevresindeki pek çok yer gibi Sultanbeyli de 1960'larda başlayan 1980'lerde patlama yapan büyümeyle ilçe oldu. İlk yapılaşmada sağlıksız şehirleşmenin sembollerinden biri haline gelmişti. Dönemlerimizde devam eden süreçte Sultanbeyli'nin sorunlarını çözdük, altyapısını tamamladık. Sultanbeyli artık 350 bini aşan nüfusuyla İstanbul'un en cazip ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor. Karşımda muhteşem bir katılım görüyorum. İşte bu Sultanbeyli'nin nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor. 2023 14 Mayıs'ına hazır mıyız? Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız diyen kimdi? CHP. Biz ne dedik? ‘Fatih 18 yaşında çağ kapadı çağ açtı. Torunları olarak bizim gençliğimiz de parlamentoda yerini alır'. Bugün açılışını yaptığımız eserler konum ve hikayeleriyle ihtimamı hak eden yerlerdir. Aydos Kalesi 11. yüzyıla kadar uzanan geçmişi, Abdurrahman Gazi'nin kahramanı olduğu Fetih hikayesiyle milletimizin gönlünde ayrı yere sahiptir. Kalede 13 yıldır iğneyle kuyu kazar gibi sürdürülen çalışmalar ve belediyemizin yaptığı yatırımların neticesinde ortaya böyle bir eser çıktı.

Sultan korusu da yaklaşık 127 bin metrekare alanda tesisleriyle ilçemize yakışır mesire yeri oldu. Maziden atiye kurduğu güçlü köprüyle büyüyen gelişen Sultanbeyli'ye bu güzel eserleri kazandıran belediyemizi, belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

“İstanbul'un her meselesinin çözümüne dört elle sarıldık”

Erdoğan, “İstanbul asla ihmale gelmeyen bir şehirdir. Burası öyle bir yerdir ki, bu şehre aşkla hizmet edenin aşamayacağı hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceği hiçbir sıkıntı olmaz. Biz siyasete başladığımız ilk yıllardan belediye başkanlığı dönemine, sonrasında sorumluluk üstlendiğimiz her yerde bu anlayışla hareket ettik. Şehri yatırımlara kavuşturmak için gece gündüz çalıştık. Hangi işin hangi kurumun sorumluluğunda olduğuna bakmadan İstanbul'un her meselesinin çözümüne dört elle sarıldık. Kendi halinde devam etse ulaşımı, suyu, çöpü, kanalizasyonu, arıtması, elektriğiyle, doğal gazıyla ayakta duracak mecali olmazdı. Ama İstanbul'u biz yeniden ayağa kaldırdık. Biz gelmeden önce ne vardı. Çöp, çukur, çamur. CHP bu demek” şeklinde konuştu.

“Avrupa'nın aferin demesine bunlar muhtaç. Bizim ise milletimin ‘aferin' demesine ihtiyacımız var”

Erdoğan, “Bay bay Kemal'e 14 Mayıs'ta dersi vermeye hazır mısınız? Yandaşlarına dersi vermeye hazır mısınız? Size inanıyorum, güveniyorum. Durmak yok yola devam. Boğazın her iki yakasında yaptığımız devasa yatırımları, denizin altından geçirdiğimiz Marmaray ve Avrasya Tüneli ile biz bu ülkede tarih yazdık. Fatih karadan kadırgaları yürüttü. Onun torunları olarak Marmara'nın altından raylı sistemi yürüttük. Bay bay Kemal var mı böyle eseriniz? Yanındakiler, var mı böyle eseriniz. Büyükşehirler elinizde, ne yaptınız, söyleyin, ‘şunu yaptık' deyin. Hiç. İstanbul susuz muydu? İstanbul'a suyu 110 km'den Istranca dağlarını delerek biz getirmedik mi? Kardeşlerim bu bölgeler susuz değil miydi? Sakarya'dan suyu buraya getirmedik mi? Laf üretmedik, iş ürettik. Şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları yüzlerce kilometre öteden alıp buralara taşıdık. Nerelerden nerelere geldik. İlçelerde de belediye başkanlarının verdiği mücadelenin yakın şahidiyiz. Tüm çalışmaları yaptıklarımızı engellemek hatta tersine çevirmek için buldukları hiçbir fırsatı kaçırmayan güruha rağmen yürütüyorsanız işiniz daha zor. Kendi köhne düzenlerini sürdürmek için vesayetten darbeye terör örgütlerine göz kırpanlar yine her zaman olduğu gibi karşımızda kol kola girdiler. Batı ne diyecekmiş? Yazıklar olsun. Avrupa'nın aferin demesine bunlar muhtaç. Bizim ise milletimin ‘aferin' demesine ihtiyacımız var. Bunlar herkese eyvallah ederler. Bir tek bu millete dönüp bakmazlar. Hayatımızın her safhasında olduğu gibi bugün de sadece Allah'a güveniyor sadece milletimizden destek bekliyoruz” dedi.

“Ülkemizin 14 Mayıs'ta gideceği seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak yeniden tek parti faşizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz”

Konuşmasının devamında Erdoğan, “Tek parti özentisi faşist zihniyetin Rahmetli Menderes'in "Yeter söz milletindir" diyerek milletimiz adına sergilediği meydan okumayı hala hazmedemediğini görüyoruz. Esasen bizim de İBB başkanlığımızdan başlayarak milletimizle birlikte bunlara karşı girdiğimiz her seçim kazandığımız her başarı yeni bir meydan okumaydı. Ülkemizin 14 Mayıs'ta gideceği seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak yeniden tek parti faşizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. Seçimde ‘Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek huzurunuza geliyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda İstanbul başta olmak üzere ülkemizin 81 vilayetinin tamamını nasıl asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduysak Türkiye Yüzyılı destanını hep beraber yazalım diyoruz. Güya bize karşı aday çıkarmak için kurdukları masanın altından birbirlerini tekmelemekten başka bir şey yapmayanlara iradenizi sandıkta göstermenizi istiyorum. CHP'nin başındaki zatın büyük hevesle sarıldığı Bay Kemal sıfatını terfi ettirdik. 14 Mayıs'ta adı ne oldu? Bay bay Kemal'e çevireceğinizden şüphe duymuyorum” dedi.

“Bu zafer aynı zamanda son 3 buçuk yıldır kaynakları sömürülürken eser ve hizmetten mahrum bırakılan İstanbul'un da ayağına vurulan prangalardan kurtuluşunun işareti olacaktır”

Erdoğan, “Unutmayın, 14 Mayıs'ta sadece CHP'nin başındakine bay bay demekle kalmayacak, tek parti zihniyetini sandığa gömeceğiz. Milleti ve onun iradesini bir kenara bırakıp ülkeyi 6 kişinin hırslarının oyuncağı haline getirmek isteyenlerin hevesini kursaklarında bırakacağız. Bu zafer aynı zamanda son 3 buçuk yıldır adeta unutulan, kaynakları sömürülürken eser ve hizmetten mahrum bırakılan İstanbul'un da ayağına vurulan prangalardan kurtuluşunun işareti olacaktır. Sultanbeyli'den bugüne kadar hep olduğu gibi 14 Mayıs'ta da kutlu mücadelede tüm gücüyle yanımızda yer almasını bekliyoruz. Buradan her vatandaşımı ülkemizin dünden bugüne muhasebesini yaparak doğruya doğru demeye davet ediyorum.

Bizim yolumuz, hakkın, hakikatin, doğrunun yoludur. Bizim mücadelemiz istikbalin, istiklalin, güvenin, istikrarın mücadelesidir. 20 yıldır karşınızdayız, ülkemize eser kazandırma, millete hizmet etme, mazlum ve mağdurlara sahip çıkma dışında bir niyetimizi çabamızı gören var mı? Eyy bay bay Kemal, yanındakiler, bugüne kadar ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine siz mi çıkardınız? 26 havalimanından 57 havalimanına Türkiye'yi çıkaran kim? Bütün bu köprüleri yapan kim? Marmaray'ı Avrasya Tüneli'ni, şehir hastanelerini yapan kim? 76 üniversiteden 208 üniversiteye çıkaran kim?

6 bin 100 kilometreden 30 bin kilometreye şehirler arasındaki yolları yapan kim? Bay Kemal sen mi yaptın, yoksa senin yanındakiler mi yaptı? Ben bunları sayıyorum, masanın etrafındakiler neyi sayacaklar? Bunlar musluk açar, musluk. Başka bir şey yok. Çalışan biziz, üreten biziz, er meydanında mücadele eden biziz. Dün yine Afyon-Şuhut arasındaki yolun açılışını yaptım. Durmuyoruz, durmak yok. Her çalışan, üreten, er meydanında mücadele eden gibi eksiklerimiz olabilir. Bundan sonrası çok daha farklı olacak. Sen git George'dan aferin almaya devam et. Zavallı bunlar. Bizim yanımızda adam gibi yürüdüler bizden sonra kayboldular. Gözünü ABD'ye, Avrupa'ya dikenlerin böyle bir gayreti olamaz. Ne diyor, ‘Davos'a gideceğim'. Ne yapacak sana Davos. IMF başkanına Davos'ta dedim ki ‘bak adamlarını gönderirsin taksitlerini alırsın ama Türkiye Cumhuriyeti'ne talimat veremezsin'. 23 buçuk milyar Dolar borcumuz vardı, 2013'te, borcu sıfırladık. CHP o masanın etrafındaki birileriyle otel lobilerinde IMF ile görüşmeye devam ettiler. O zaman Merkez bankamızın rezervi 27 buçuk milyar dolardı şimdi 128 buçuk milyar dolar oldu. Biz buyuz” diye konuştu.

Mustafa Biçer

