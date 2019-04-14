Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenileme çıkmazsa vicdanlar rahat etmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra kulislerde konuşulan ‘kabine ve parti yönetimi değişikliğine gidileceği' iddialarına yönelik “Biz kimsenin sözüne göre hareket edecek değiliz. Değerlendirmelerimizi yaparız, gerektiği zaman gereken adımları atarız” dedi. Erdoğan, önceki akşam yapılan AK Parti MKYK toplantısında ağırlıklı olarak 31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Edinilen bilgilere göre Erdoğan şu mesajları verdi:

MORALİNİZİ BOZMAYIN

(MKYK üyelerine) Görüyorum ki; yüzü asık olanlar, moralsiz olanlar var. Bu doğru bir tavır değil. Niye moralinizi bozuyorsunuz arkadaşlar? Biz seçimlerden gayet başarılı çıktık. Rakamlar ortada. Yüzde 52 oy almış Cumhur İttifakı gücünü korudu. Bazı büyükşehirleri kaybetmiş olabiliriz ama Türkiye genelinde başarılı olduk. Vatandaş kararının verdi. Biz meclis üyeliklerinde açık ara öndeyiz. Yapıcı bir tavırla vatandaşın ve kamunun hakkını koruyarak çalışacağız. Belediyelerdeki kişi bazlı imar planlarından tutun da sıfır atık projesine kadar her şey partimizin kontrolünde olacak. Her şeyden en önemlisi ülkemizin geleceğidir. Çok sağlık bir şekilde yol almamız gerek. Artık önümüze bakacağız. Şimdiden 2023 seçimlerine odaklanmalıyız.

İSTANBUL DÜĞÜMÜ

İstanbul'u konusunda YSK ne karar verecek bekleyip göreceğiz. YSK'nın seçimleri yenileme kararı vereceğini ümit ediyorum. Vicdanların rahatlaması için seçimlerin yenilenmesinde fayda var. Bu hâliyle kalırsa, vicdanlar rahat etmez. Kafalarda soru işareti sürer gider.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Biz kimsenin sözüne göre hareket edecek değiliz. Suçlu da aramıyoruz. Ama gereken değerlendirmelerimizi yapıp vakti geldiğinde de gereken adımı atarız.

CUMHUR İTTİFAKI'NA DEVAM

Cumhur İttifakı olarak başarılı bir seçim geçirdik. Bu ittifakımız devam edecek. Seçim sonuçlarına dayanarak, ya da sahada yaşanan ufak tefek sürtüşmelere, rekabete dayanarak, ittifaka zarar verecek tavır içine girmeyeceğiz.

G. DOĞU BİZİ SAHİPLENDİ

Doğu ve Güneydoğu'da sandıktan çıkan sonuçlar çok önemli. Oy oranlarımız arttı. Sandıktan çıkan mesajdan görüyoruz ki, oralarda vatandaşlarımız bizi sahiplendi. Bunda kayyumların da çok büyük olumlu etkisi oldu.