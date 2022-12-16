Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi kapasite artış töreni için Silivri'de

Türkiye'nin enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan tesisin kapasite artırma çalışmaları tamamlandı. Yeni kapasitesiyle kendi alanında denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi kapasite artış töreni için helikopterle alana geldi.

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