Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'YPG'ye 33 bin tır silah verildi, depoları bulduk topluyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

-Biz korku siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Biz Kiraz'ı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak isteyenlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Cudi'de, Gabar'da, Besler'de teröristleri ne hale getirdiğimizi gördünüz.

-Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin güneyinde neler yaptığımızı takip ediyorsunuz, inlerine girdik. Terör prim vermedik, onlar kaçıyor biz kovalıyoruz.

-YPG'ye 33 bin tır silah verildi, depoladıkları yerleri bulduk topluyoruz.