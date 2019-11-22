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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'YPG'ye 33 bin tır silah verildi, depoları bulduk topluyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'YPG'ye 33 bin tır silah verildi, depoları bulduk topluyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'YPG'ye 33 bin tır silah verildi, depoları bulduk topluyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bayındır ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan, "YPG'ye 33 bin tır silah verildi, depoladıkları yerleri bulduk topluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

-Biz korku siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Biz Kiraz'ı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak isteyenlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Cudi'de, Gabar'da, Besler'de teröristleri ne hale getirdiğimizi gördünüz.

-Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin güneyinde neler yaptığımızı takip ediyorsunuz, inlerine girdik. Terör prim vermedik, onlar kaçıyor biz kovalıyoruz.

-YPG'ye 33 bin tır silah verildi, depoladıkları yerleri bulduk topluyoruz. 

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