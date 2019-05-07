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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'YSK tam tersi karar verse de uyacaktık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'YSK tam tersi karar verse de uyacaktık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'YSK tam tersi karar verse de uyacaktık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimler ile ilgili, 'YSK tam tersi karar verse de uyacaktık' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

- '20 bin sandık görevlisi kamu çalışanı değildi'

-31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Toplam oylarda 51.7 düzeyinde başarı kazandık. Milletimiz bize 1389 belediyenin 758'inin sorumluluğunu vermiştir.

-Bu seçimlerin en tartışmalı konusu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olmuştur. Önce 28 bin oy geride kalarak kaybetmiştir. Milli iradeye olan teslimiyetimiz sebebiyle saygıyla karşılamaya hazırdık. Sonra hazırlanan tutanaklara bakıldığında seçmenin iradesi alenen gasbedildi.

- Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar.  

 - 'YSK Tam tersi karar verse de uyacaktık'
 

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