Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'YSK tam tersi karar verse de uyacaktık'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

- '20 bin sandık görevlisi kamu çalışanı değildi'

-31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Toplam oylarda 51.7 düzeyinde başarı kazandık. Milletimiz bize 1389 belediyenin 758'inin sorumluluğunu vermiştir.

-Bu seçimlerin en tartışmalı konusu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olmuştur. Önce 28 bin oy geride kalarak kaybetmiştir. Milli iradeye olan teslimiyetimiz sebebiyle saygıyla karşılamaya hazırdık. Sonra hazırlanan tutanaklara bakıldığında seçmenin iradesi alenen gasbedildi.

- Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar.

- 'YSK Tam tersi karar verse de uyacaktık'

