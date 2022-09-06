Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan, kendilerine bir çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyette'

Bosna Hersek ve Hırvatistan ile diplomatik ilişkilerin 30. yılında olunduğunu ifade eden Erdoğan, "Mevkidaşlarımın davetlerine icabetle Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan ülkeleri ziyaretimizin ilk durağı olan Saray Bosna'ya hareket edeceğiz. Bu sene Bosna Hersek ve Hırvatistan ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yılını idrak ediyoruz. Türkiye olarak Balkanların istikrarı, gelişmesi ve Avrupa Atlantik yapılarıyla bütünleşme sürecini destekleyen bir politika izliyoruz. Köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımızın bulunduğu bu coğrafya ile irtibatımızı güçlü tutarken, gerilimlerin de önüne geçmeye çalışıyoruz. TİKA'mız, Yunus Emre Enstitü'müz, Türk Hava Yolları'mız, TRT'miz, belediyelerimiz hayata geçirdikleri projelerle bu coğrafyanın kalkınmasına destek veriyor. Haziran ayında faaliyete geçen TRT Balkan Haber Platformu'nun bölge dillerinde yaptığı yayınlarla önemli bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Devletimizin kurumları yanında sivil toplum örgütlerimizin iş dünyamızın da bizleri gururlandıran işlere imza atmasından memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin dengeli siyasetinin Balkan coğrafyasındaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığını söyleyen Erdoğan, ziyaretin gündemine yönelik şunları söyledi:

"Bu duruşumuzu önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te bir yılı aşkın süredir devam eden siyasi krize yönelik çözüm çabaları oluşturacaktır. Tüm temaslarımda Balkanların huzur ve istikrarı için hayati öneme haiz Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi vurgulayacağım. Bölge ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik güçlü irademizin göstergesi olarak her üç ülkede de düzenlenecek iş forumlarına katılacağım. İlk durağımız olan Bosna Hersek'te devlet başkanlığı konseyi üyeleri ve parlamentonun iki kanadını oluşturan temsilciler ve halklar meclisinin başkanlık divanı üyeleri ile bir araya geleceğim."

Türkiye ile Bosna Hersek arasında halihazırda çok iyi bir seviyede bulunan ikili ilişkilerin de ziyaret çerçevesinde gözden geçirileceğini söyleyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz müşterek faaliyetleri de ele alma imkanı bulacağız. Bu vesile ile Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edip, yapımı tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği'nin yeni idari binasında Bosna Hersek'teki müftülerle bir araya geleceğiz. Bosna Hersek'in ardından ikinci durağımız olan Belgrad'a geçeceğiz" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceğini ifade eden Erdoğan, "Sırbistan ile karşılıklı olarak mevcut iş birliğimizi her alanda geliştirme iradesine sahibiz. Sayın Vucic ile yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. İş birliği imkanlarını ve atabileceğimiz müşterek adımları da istişare edeceğiz" dedi.

Yunanistan'ın Türkiye'ye saldırılarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili Savunma Bakanlığımız, gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcilerle görüşmeyi sürdürüyor. Yunanistan bunun farkında. Bunu farkında oldukları için kendilerine çeki düzen verme yoluna girmiş durumdalar. Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağının kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde bir gece ansızın gidebiliriz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntısı olmadığını ifade eden Erdoğan, "Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları. İster istemez Putin onlara karşı siz böyle yaparsanız ben böyle yaparım noktasına getirmiştir. Putin elindeki imkan ve silahlarını kullanmaktadır. Bunlardan biri doğalgazdır" ifadelerini kullandı.