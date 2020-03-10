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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'den Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR" saat 01.45'de Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Ankara'ya geldi.
Mehmet Kalay

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