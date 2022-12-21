Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönen 'Koca Yusuf'ların personeline hitap etti

İnsani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için gittiği Ukrayna'da hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağı dün akşam Kayseri'ye geldi. Ukrayna'dan, yuvaları 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına, karlı ve soğuk bir akşamda dönen "Koca Yusuf" olarak bilinen uçakları üs personeli ile uçak personelinin aileleri karşıladı.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla Kayseri'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da uçak personeli ve aileleriyle 221'inci Filo Komutanlığı'nda bir araya geldi. Hava sahasının kapatılmasının ardından Ukrayna'da yaşanan sürece ilişkin bilgi veren personel, zorlu şartlara rağmen uçağın bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını, dönüş için her an hazır beklediklerini belirterek, "Uçağımıza gözümüz gibi baktık" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'ın telefonundan uçak personeli ve ailelerine hitap etti.

Uçak personeline "Hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ukrayna'da uzun bir süredir bekleyen nakliye uçaklarımızın ve personelimizin ülkemize sağ salim dönmüş olmaları bizleri birçok sıkıntıları aşmanın yanında mutluluğa eriştirdi. Gerek Ukrayna gerekse Rusya'nın temsil makamlarına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı anda, uçaklarımızı alıp getirdiniz, bundan dolayı sizleri milletim adına tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Daha nice yolculukları, yolları beraber aşacağımıza olan inancım tamdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin sonunda uçak personelini bir kez daha tebrik etti.

Milli Savunma Bakanı Akar da personelle görüşmesinde insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya gittikten hemen sonra hava sahasının kapatılması sonucu iki "A400M" uçağının Borispol Havaalanı'nda kaldığını hatırlattı.

Uçakların yurda dönmesi ile ilgili düzenli olarak Ukrayna ve Rusya tarafları ile görüştüklerini, kendilerine çeşitli risk ve tehlikelerden söz edildiğini ifade eden Akar, durumun takip ve anlık olarak yakından ilgilenilerek sıkı koordine edildiğini, en uygun şartlar oluşur oluşmaz da ilk uçağın saat 17.00'de ikinci uçağın ise hemen ardından saat 17.05'te Ukrayna'dan hareket ettiğini söyledi.

“En uygun şartlar oluşur oluşmaz harekete geçtik”

Süreci büyük bir hassasiyet ve dikkatle takip ettiklerini tekrarlayan Akar, "Bir tarafta savaş olduğu zaman çok çeşitli yansımaları oluyor. Biz bunun bir bölümünü gördük. Şubat aylarında orada ciddi sıkıntılar söz konusuydu. Orada tahliye bekleyen kendi vatandaşlarımız vardı. Bununla birlikte oradaki insanlara da insani yardım ulaştırmak için bir gayretle oraya gittik. Havacılık büyük bir kurallar bütünüdür. Hava sahasının kapatılması ile uçaklarımız orada kaldı. Sürekli taraflarla istişare ederek ve koordinasyon içinde uçaklarımızın yurda dönmesi için gerekli bütün şartların oluşması için görüştük, çalıştık. En uygun şartlar oluşur oluşmaz da harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

"Hikaye sorunsuz şekilde tamamlandı"

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakların yurda dönmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sürekli olarak Rus ve Ukrayna devlet başkanları ile sürekli görüştüğünü, konuyu yakından takip ettiğini vurgulayan Akar, "Uçaklar yerde bekleseler bile bakıma ihtiyaç duyar. Bu süre zarfında uçaklarımızın bakımları ekiplerimiz tarafından yapıldı. Uçaklarımız sağ-salim yurda döndü ve bu hikaye sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Pilotlarımızı, bakım personelimizi, emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

“Bu vazifeyi çok şükür kazasız belasız tamamladık”

Uçakların yurda dönmesinde katkısı olanlara teşekkür eden Akar, "Bu vazifeyi çok şükür kazasız belasız tamamladık. Herkes evine kavuştu. Bundan sonra yeni görevler başlayacak. Askerliğin tabiatı de bu; bir görev biter, diğeri başlar. Bize verilen görevleri en iyi şekilde yapacak, ülkemize milletimize elimizden gelen katkıyı sunacağız. Bununla birlikte hem bölge hem de dünya barışına ciddi katkılar sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda uçak personelinin aileleri ile sohbet eden, çocuklara hediyeler veren Bakan Akar'a Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla Kayseri'de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da eşlik etti.

Muhammed Musab Gümüşer



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.