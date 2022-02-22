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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Rusya'nın son aldığı kararlardan sonra Ukrayna'nın konumuna destek verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. İki liderin gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegal'de bulunduğu sırada yaptığı görüşmede, Donbass'taki gelişmeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin Olağanüstü Toplantısı neticesinde açıklanan kararları yakından takip ettiğini belirtti.

Türkiye'nin tutumunu, Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilmez olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurgulayan Erdoğan, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın son aldığı kararlardan sonra Ukrayna'nın konumuna destek verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti:

"Rusya'nın son provokatif kararları konusunda Ukrayna'nın tutumunu desteklediği için şükranlarını ilettim" 

Derya Yetim
 

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