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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres'ten üçlü görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres'ten üçlü görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres'ten üçlü görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres'ten üçlü görüşme - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetine icabetle ülkenin batısındaki Lviv kentine geldi. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Potocki Sarayı'nda Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan, Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres üçlü görüşmeye geçti. Görüşmede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin arttırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ve Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nde yaşananlar ele alındı.
Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres'in ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçmesi bekleniyor.
Erdoğan-Zelenskiy son olarak 3 Şubat yüz yüze görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile en son 3 Şubat'ta Kiev'de yüz yüze görüşme gerçekleştirirken, iki lider arasında savaşın başından bu yana birçok kez telefon görüşmesi yapılmıştı.

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