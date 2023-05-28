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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aliyev'den tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aliyev'den tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aliyev'den tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yeni dönemde de çok güçlü bir atılım içinde olacağına inandığını ifade etti.

Hülya Keklik
 

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