Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik yağdı!

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yeni dönemde de çok güçlü bir atılım içinde olacağına inandığını ifade etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den tebrik

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Libya Başbakanı Dibeybe ve Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a tebrik

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yayınladığı tebrik mesajında, "Yeni dönemi kazanan kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyorum. Bu zafer, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini gelişmiş ülkeler arasında yer kazandıran politikaları ve başarılı projelerine güveninin tazelenmesi oldu” dedi.

Dibeybe açıklamasında, "Cumhurbaşkanı olmayı başarmasa da siyasi süreci koruduğu ve demokrasi kurallarına uyduğu için muhalefeti selamlıyorum. Türk milletinin ilerlemesinin ve refahının devamını dilerim” diye konuştu.

Orban'dan Erdoğan'a tebrik

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, tartışılmaz seçim zaferi nedeniyle tebrik ederim. Tebrikler Sayın Cumhurbaşkanı” açıklamasını yaptı.

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