İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eski futbolcu Alpay ve yöneticilerinden hediye forma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eski futbolcu Alpay ve yöneticilerinden hediye forma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eski futbolcu Alpay ve yöneticilerinden hediye forma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, eski futbolcu Alpay Özalan ve yöneticileri tarafından Tokyo’da Urawa Reds forma hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'daki temaslarını sürdürüyor. İkili görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo'da Urawa Reds takımının yöneticileri ile bir araya geldi. Yöneticiler ve eski futbolcu Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti. Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Japonya İmparatoru Naruhito ile İmparatorluk Sarayı'nda bir araya gelmişti. Erdoğan daha sonra, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya gelmişti. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.