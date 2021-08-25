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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güreş davetiyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güreş davetiyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güreş davetiyesi

Elmalı güreşlerinin Altın Kemerli Güreş ağası Muammer Ak, AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek Tarihi Elmalı Güreşlerine davet etti.

Elmalı ilçesinde 3-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan 669'uncu Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri öncesinde, Elmalı güreşlerinin Altın Kemerli Güreş ağası Muammer Ak, AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek Tarihi Elmalı Güreşlerine davet etti.

Adem Durmaz
 

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