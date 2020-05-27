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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya adli kontrol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya adli kontrol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya adli kontrol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan CHP Karabağlar Meclis Üyesi Dila Koyurga, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyete giderek ifade için başvurdu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltında bulunan Dila Koyurga, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte, hakim karşısına çıkan Koyurga, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında, başbakan olduğu dönemde hakaret içerikli sosyal medya mesajları olduğu öne sürülmüş, Koyurga hakkında Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.

Ali İhsan Çiftçi
 

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