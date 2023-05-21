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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hatay'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hatay'da sevgi seli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hatay'da sevgi seli

Hatay’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hatay’da sevgi seli - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden sora deprem bölgesine yaptığı ziyaretler çerçevesinde bugün de Hatay'a geldi. Hatay Havalimanı'na geldikten sonra seçim otobüsüyle halkla buluşacağı yere doğru yola çıkan Erdoğan, yoğun ilgiyle karşılaştı. Vatandaşlar Erdoğan'ı görmek için birbiriyle yarıştı. Erdoğan, bu büyük ilgi karşısında kayıtsız kalmayarak çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra halkla buluşacağı alana doğru hareket etti.

Ahmet Seher

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