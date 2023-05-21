Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hatay'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden sora deprem bölgesine yaptığı ziyaretler çerçevesinde bugün de Hatay'a geldi. Hatay Havalimanı'na geldikten sonra seçim otobüsüyle halkla buluşacağı yere doğru yola çıkan Erdoğan, yoğun ilgiyle karşılaştı. Vatandaşlar Erdoğan'ı görmek için birbiriyle yarıştı. Erdoğan, bu büyük ilgi karşısında kayıtsız kalmayarak çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra halkla buluşacağı alana doğru hareket etti.

Ahmet Seher

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.