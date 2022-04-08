Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen saat bu okulda yapıldı

Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Mikro Mekanik Atölyesi'nin öğrenci ve öğretmenleri tarafından üretilen 2071 yılına kadar garantili ilk saatin Cumhurbaşkanı'na hediye edileceğinden haberlerinin olmadığını belirten öğrenciler "Duyunca çok gururlandık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile dün gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda, öğretmenler ve eğitim yöneticilerine verilen iftar programına katıldı. Gecenin anısına Bursa'da Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin ürettiği ilk saat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakan Özer tarafından takdim edildi.

Saate ilişkin bilgi veren Bakan Özer, "Bu saat, Tophane Mesleki Teknik Anadolu Lisesindeki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin Mikro Mekanik Atölyesi'nde üretmiş oldukları ilk saat. Tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu saati size hediye etmek için gece gündüz demeden çalıştılar. 2071 yılına kadar da garantisini Tophane Mesleki Teknik Anadolu Lisesi sağlayacak" dedi.

2023 eğitim vizyonu çerçevesinde sektörün talep ettiği yetkinliklere uygun olarak geliştirilen ve bu bağlamda nitelikli işgücü yetiştirilmesi hedeflenen Bursa Tophane Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde, Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı dalı olan mikromekanik stratejik bir öneme sahip.

Mikromekanik dalının katkılarıyla Türkiye sadece saatçilik alanında değil savunma sanayisinde ve tıbbi cihazlar alanında nitelikli iş gücüne kavuşup, yetkin ve üstün becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Mikromekanik dalının Tophane Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Tüm Saatçi ve İşadamları Derneği (TÜSAD) arasındaki işbirliği ile kurulan en güzel örneklerden biri olduğunu ifade eden okul müdürü Erkan Tokdil, "Bu noktada Vakıf Başkanımız Sayın Hayrettin Akpınar'a emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Mesleki ve teknik eğitim veren okulların bünyesinde açılan AR-GE merkezinden biri olarak öğrenci ve öğretmenlerimiz yeni ürünler tasarlamaya ve tasarladıkları bu ürünlerin, fikri mülkiyet tescillerini almaya devam edecektir. Vizyonumuz olan Mesleki ve teknik eğitimde ülkemizin model alınan öncü kurumu olmaya devam edeceğiz. Bu konuda çabalarımız artarak devam edecektir. Dün de bunlardan birine şahit olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin gece gündüz çalışarak ürettikleri ilk saatini sunmanın haklı gururunu yaşadık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen el yapımı saatin tasarımından, montajına kadar yapımında bulunan 10 kişilik guruptaki öğrenciler saatin Cumhurbaşkanı'na hediye edileceğinden haberlerinin olmadığını, duyduklarında çok gururlandıklarını ifade etti.

Okulun Mikromekanik Öğretmeni aynı zamanda saati yapan takımın lideri Özgür Ateş ise yaptıkları saatin 1 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu ifade ederek, "İlk yaptığımız ürün olduğu için çok özenerek yaptık. Çocuğumuz gibiydi. Cumhurbaşkanımıza hediye edileceğinden haberimiz yoktu. Öğrendikten sonra daha da heyecanlandık. İleriki dönemde saatin daha yenilikçi değişik modellerini yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Bilgisayarlı İmalat Öğretmeni Murat Karaduman ise, saatin yapılma aşamasında CNC tezgahlarında üretilen her parçanın okulda birleştirildiğini belirterek; ortaya çıkardıkları ilk saatin Cumhurbaşkanına hediye edilmesinin kendilerini çok mutlu edip gururlandırdığını söyledi.