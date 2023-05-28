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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik Katar'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik Katar'dan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik Katar'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda elde ettiği zaferi ilk kutlayan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani oldu.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayma işlemi devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Katar Emiri sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferini kutlarım ve yeni dönemin için başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Katar Emiri, “Kardeş Türk halkının ilerleme ve refah için arzuladığı şeyleri gerçekleştirmenizi, iki ülkenin güçlü ilişkilerinin daha da gelişmesini temenni ediyorum” ifadelerini kutladı.

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