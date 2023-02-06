Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirten liderler, Türk halkına geçmiş olsun temennilerini iletti.

Hülya Keklik

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