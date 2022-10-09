Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sındırgı'dan Yağcıbedir Halısı hediye edildi

Toplantı ve ziyaret sonrasında Sındırgı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel dokunan ilmek ilmek duyguların, hasretlerin işlendiği, coğrafi işareti Sındırgı Belediyesine ait 3000 yıllık bir kültür eseri kız Yağcıbedir Halısı Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve AK Parti Sındırgı ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla tarafından Sındırgılı vatandaşlar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halının özellikleri hakkında bilgi vererek, Sındırgılı vatandaşların hasretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye gelmesini beklediğini belirtti.

Murat Seyman



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