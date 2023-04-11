Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak için geldiği Ankara Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk. 14 Mayıs için hazır mıyız. 14 Mayıs'ta sandıklar patlatmaya var mıyız. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız. 14 Mayıs'ta Allah'ın izni ile sandıkları da patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz. Şu anda buradaki katılımı görünce mutluluğum daha da arttı. Ankara Kapalı Sor Salonu içerisi tıklım tıklım dolu. Şimdi de süratle inşallah beyannamemizi, bildirimimizi açıklamak suretiyle yola devam edelim. Gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençler olarak gümbür gümbür 14 Mayıs'a ilerliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Hülya Keklik



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