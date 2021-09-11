Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

MÜSİAD'ın kurulduğu 1990 yılı Türkiye'si kalkınma mücadelemizin en kritik en karakteristik dönemlerinden biridir. MÜSİAD çok daha büyük bir vizyonla yola çıkmıştır. Hak, hukuk, adalet, eşitlik, barış, güven, refah, mutluluk gibi milletimizin o dönemde milletimizin hasret çektiği medeniyet gereksinimlerini hamdolsun kısa sürede büyük mesafe kat etmiştir.

Salgın döneminin zor şartlarında kesintisiz sürdürülen aktif çalışmalar, sizlere olan beklentilerimizi artırdı.

MÜSİAD çatısı altında ülkesine hizmet veren tüm kardeşlerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine sizlerle birlikte ulaştıracağız. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

Dünya bilim ve teknoloji devri yaşarken biz tüm mücadelemizi iç çekişmelere harcadık. Büyük sıçramayı bu yüzden kaçırdık. Dünya yeni bir dönemin eşiğinde. Türkiye bu defa treni kaçırmayacak. En ön tarafında hak ettiği yeri alacak. Türkiye geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve altyapı üstünde geleceğini inşaya odaklanmış durumda.

Türkiye hedeflerine kilitlenmiş vaziyette. Bu tabloyu tersine çevirmek için uğraşanlar yok değil ama başaramadılar.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine inşallah sizlerle birlikte ulaştıracağız. Evlatlarımıza 2053 vizyonunu sizlerle birlikte emanet edeceğiz.

Yaşadığımız coğrafyayı 1000 yıldır vatanımız yapmak için verdiğimiz mücadelenin emsali yoktur. Bu coğrafyada son 2 asırdır da dünyanın en büyük salgınıyla da karşı karşıyayız. Anadolu topraklarını bize çok görenler, milletimizi buradan kazıyıp atmak için çok uğraştılar.

Milletimizin fedakarca yürüttüğü mücadele sayesinde vatanımızı korumayı başardık. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda millet olarak batının güvenlik ve refah seviyesine baktığımızda sanayi devrimini kaçırdığımızı görüyoruz. Bugün kardeş coğrafyalar olarak baktığımız yerler birer birer elimizden çıkarken üzerimize binen yükün altında ezilmemeye çalışıyorduk. İstiklal harbini zaferle sonuçlandırarak kendimize yeni bir istikamet belirledik ama bu dönemde de rahat bırakılmadık.

Büyük sıçramayı da önemli ölçüde kaçırdık. Dünya yepyeni bir dönemin eşiğindedir. Aynı zamanda yeni kurulacak küresel siyasi ve ekonomik yönetim sisteminin de ayak sesleridir. Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak hem de en ön tarafından hakettiği yeri alacaktır. Geçmişteki fırsatları hep kaçırdık, bu defa nasıl oluyor da bu kadar özgüvenli konuşabiliyoruz. Türkiye geleceğini inşaya odaklanmış durumdadır. Her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye bir Türkiye vardır. Ülkemizin dört bir yanını her alanda yatırımlarla, hizmetlerle, eserlerle donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk.

Bu tabloyu tersine çevirmek, eski Türkiye tartışmalarını hortlatmak için uğraşanlar da yok değil. Hamdolsun bugüne kadar başaramadılar. İnşallah büyük Türkiye inşası yolundan en küçük sapmaya izin vermeyeceğiz.