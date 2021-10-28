Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin ilanının 98. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yurt içinde ve yurt dışında yaşan vatandaşlarımız ile şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. İlanının 98. Sene-i devriyesinde cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Canları pahasına bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı kutlu dava uğrunda mücadele ederken gazilik payesiyle şereflenen gazilerimize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İlk Meclis'ten bugüne kadar milli iradenin mümtaz temsilcileri olarak TBMM çatısı altında ülkemize hizmet etmiş, gerektiğinde bedel ödemiş tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bekası, aziz milletimizin huzuru, emniyeti ve selameti için sınır ötesinde ve sınır boylarında cansiperane görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde gururla dalgalandıran işadamlarımızı, STK'larımızı ve kamu görevlilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Köklü tarihimizden kadim değerlerimizden aldığımız güç ile 84 milyon bir ve beraber olarak Türkiye'yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan korona virüs salgınının en ağır evresini sağlık alt yapımızın gücü ve kapasitesi sayesinde başarıyla yürüterek geride bıraktık. Aynı şekilde ekonomide de, küresel ekonominin yüzde 3'ün üzerinde bir daralma yaşadığı 2020 senesini biz yüzde 1,8 büyüme oranı ile kapattık. Terörle mücadeleden kamu güvenliğine, yatırımlardan sınırlarımız ötesinde gerçekleştirdiğimiz harekatlara kadar hiçbir konuda herhangi bir zafiyetin oluşmasına müsaade etmedik. Bu süreçte darbecilerin saldırıları ile karşı karşıya olan Libyalı kardeşlerimiz ile Karabağ'daki işgale karşı mücadele eden Azerbaycan Türklerine verdiğimiz güçlü destek her iki ülkenin de hamdolsun kaderini değiştirmiştir. Libya'da darbeciler hezimete uğrarken, Azerbaycanlı kardeşlerimiz de yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından öztopraklarına kavuşmuştur. Ülkemizi ve KKTC'yi Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarından dışlama girişimlerini de boşa çıkarttık. Zorlu salgın şartlarına rağmen ekonomide, iç siyaset ve dış politikada elde ettiğimiz bu başarılar ülkemizin güçlü alt yapısı yanında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin etkinliğini gösteren önemli bir işarettir. Geçen sene yakaladığımız bu ivmeyi; ekonomi, üretim, ihracat başta olmak üzere hamdolsun her alanda daha da güçlendirerek 2021 yılında da devam ettiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Milletçe en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede Milli Mücadeleyi zafere taşıyan, cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade son 98 yılda olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir.“

Derya Yetim

