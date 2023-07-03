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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporculara tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda toplam 38 madalya alan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Polonya'nın Malopolska bölgesindeki 13 farklı şehirde düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden, 9'u altın, 9'u gümüş, 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazanan milli sporcuları tebrik ederek, "3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden millî sporcularımızın tamamını canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Huzeyfe Tarık Yaman
 

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