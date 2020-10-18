Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye sert tepki: 'Silah desteği veriyorlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Şırnak'a eli boş gelmedik. Toplam bedeli 3,5 milyar olan 591 projenin açılışını yapacağız."

“Muhalefet milletten uzak duruyor. Kapalı kapılar ardında siyaset yapmak kolay. Siyasetin gerçek er meydanı 81 vilayetimizin tamamıdır. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor.”

“Darbeciler uçakları ile silahları ile üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. Türkiye'nin yönetim sistemini tarihinde ilk defa demokratik yollarla değiştirirken milletimiz yanımızdaydı. Biz hayatımızı milletimize hizmete adadık. Milletimiz de bizi yalnız bırakmadı. Her platforma hakkımızı savunurken milletimiz hep yanımızdaydı.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz zulüm neredeyse oradayız. Amerika'nın 11 bin kilometreden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne? Batı şu anda Azerbaycan'ın yanında değil. Ateşkes ilan edildi bu gece ama Ermeniler yine bozdu. Bütün gerçekler ortadayken Batı ses çıkarmıyor. Biz hakkın ve haklının yanında yer alacağız."

“Minsk üçlüsü deniyor, Amerika, Rusya, Fransa. Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ermenilere silah desteği veriyorlar mı, veriyorlar. Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı ciddi bir mücadele içinde. Azerbaycan'ın işgali altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Bundan daha doğal ne olabilir.”

“Küresel ölçekte oyunlar ve senaryolarla üzerimize geliyorlar. Bu senaryoların her birini boşa çıkarıyor, oyunlarını bozuyoruz. İçinde yer aldığımız tüm uluslararası platformlarda bozduk.”

“Bundan 5-6 yıl önce biz akan kanı durdurmak için demokratik yolları kullanıyorduk. Terör örgütünün marifeti şehirlerimizi çukurlara bölmek olmuştu. Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyenler bizim değil alçak terör örgütünün yanında yer aldı.”