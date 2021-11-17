Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye'nin filosuna kazandırılan 4. sondaj gemisinin isminin henüz belirlenmediğini belirterek, “Ama sıfır kilometre, inşallah ayrı bir güç katacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin, “Bugünkü açıklamalarınızdan, Merkez Bankası'nın yarın faiz indirimine devam edeceği sonucuna varabilir miyiz” sorusuna, “Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığı konuşuyorsunuz, bırakın bağımsız olarak kararını versin” diyerek cevapladı

Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşmasında eleştirdiği ve “Bunlarla yol yürümem” dediği isimlerin kim olduğunun sorulması üzerine, “Anladığınıza göre” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aranan yüzde 50+1 sisteminde değişikliğe gidilmesinin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Erdoğan, “Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeylerdir. Bu konularla ilgili karar mercii özellikle anayasa değişikliğiyle ilgili, parlamentodur. Parlamento bu konuda değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider. Adımımızı ona göre atarız. Parlamento daha önce anayasayla ilgili bu konuda karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi onu da görürüz” açıklamasında bulundu.

Hülya Keklik