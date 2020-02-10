Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '5G' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Siber olaylara müdahale merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin her türlü siber tehlikeye karşı çok daha hazırlıklı hale geldiğine inanıyorum.

Bilgi ve teknoloji sektöründe ülkemizde yapılan yatırım 100 milyar dolara yaklaştı.

Hedefimiz ülkede kapsanmadık yer bırakmamak. Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ı bu amaçla ürettik. ULAK'ın kullanıldığı baz istasyonu sayısı ise henüz bin civarındadır. Tüm mobil operatörlerimizi ULAK'ı daha etkin kullanmaya davet ediyorum.

Önümüzde 5G süreci var. 5G'de daha yüksek yerlilik oranına ulaşmak zorundayız. 5G'nin etkileyeceği tüm sektörlerle ilgili çalışmalar yürütüp hazır hale gelmeliyiz.

Türksat 5A'yı bu yılın sonunda uzaya göndereceğiz, 5B uydusu ise gelecek yıl gönderilecek.

''GÜNÜMÜZDE VERİ EN AZ PETROL KADAR ÖNEMLİ HALE GELDİ''

Türkiye son dönemde siber saldırılar en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. 2016'da 9 bini bulmayan ülkemize yöneli siber saldırı sayısı geçtiğimiz sene 136 bini aşmıştır. Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir. Günümüzde veri en az petrol kadar önemli hale geldi. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı anlayışı ile başlattığımız çalışmalarda henüz istediğimiz yere gelemediğimiz bir gerçektir. Kamu ve özel sektöre ait veri merkezlerini bir düzene sokmamız şart. İlgili kurumlarımızdan çalışmaları süratle tamamlamalarını bekliyorum. Akıllı sistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmenin yolu, daha akıllı sistemleri geliştirmek ve kullandırmaktır.